Отопление и горячее водоснабжение восстановили в Невоне в кратчайший срок

В поселке Невон Усть-Илимского района Иркутской обасти восстановили отопление и горячее водоснабжение. Отключение произошло накануне, 23 сентября, в 18.20 из-за прорыва теплотрассы на улице Первомайской около дома №16.

Без горячей воды и тепла остались 58 жилых одноэтажных домов, в них проживают 116 человек. По сообщению министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области, социальные объекты под отключение не попали, котельная работает в штатном режиме. Во всех жилых домах, оказавшихся в зоне отключения, имелось холодное водоснабжение, работали обогреватели. Температура воздуха во время отключения составила +4,5 ˚С, ветер западный, 1 м/с.

В восстановительных работах приняли участие восемь человек и две единицы техники. Ремонтные работы завершены 24 сентября, в 11.15. Теплоснабжение восстановлено.