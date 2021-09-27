Сергей Шойгу займется развитием Восточной Сибири

Президент России Владимир Путин встретился с первой пятеркой списка «Единой России» на выборах в Государственную думу. Он поздравил их с победой и рассказал о нескольких руководителях партийных комиссий, которые будут курировать различные сферы жизни страны.

Так, в частности, министр обороны Сергей Шойгу возглавит комиссию по развитию Восточной Сибири.

«Сергей Кужугетович Шойгу – он мне лично много раз уже говорил об этом и публично заявил об этом всей стране, а именно о развитии Восточной Сибири – будет руководить партийной комиссией по развитию как раз Восточной Сибири», – говорится в официальном сообщении Кремля.

Министр иностранных дел Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева будет отвечать за образование и науку, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко – за здравоохранение. уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова возглавит комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи.