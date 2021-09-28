Электронная ипотека в Иркутской области набирает популярность

Число запросов за год выросло на 50%, рассказали SIA.RU в Росреестре.

Всего с января по август 2021 года в Управление Росреестра по Иркутской области поступило более 24 тыс. документов на регистрацию ипотеки, из них более 7,6 тыс. – в электронном виде. Наибольшее число заявлений на регистрацию ипотеки жители Приангарья подали в апреле (3,8 тыс.), наименьшее – в январе (2,1 тыс.).

С 2019 года до одного дня сокращены сроки кадастрового учёта и регистрации прав по обращениям, поступившим в Управление Росреестра по Иркутской области в электронном виде. Всего с 2019 года по август 2021 года в ведомство поступило более 336 тыс. электронных пакетов документов.

Напомним, проект «Электронная ипотека за один день» дает возможность гражданам зарегистрировать договор ипотеки и договор купли-продажи с ипотекой непосредственно в офисе банка. Представитель кредитной организации самостоятельно в присутствии клиента формирует пакет документов и в электронном виде направляет его в Росреестр. Ранее для регистрации ипотечных сделок клиентам банков и самим представителям кредитных организаций приходилось подавать документы через офисы МФЦ. Электронное взаимодействие позволило сократить срок услуги до 1 дня.