Новости

За прошедшие сутки 12 человек с коронавирусом скончались в Иркутской области

Дневной прирост больных на 28 сентября составил 375 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки заболели 375 человек, с начала пандемии – 108,6 тысячи.

Читайте также:

Меньше половины иркутян планируют строить карьеру в родном городе
28 сентября 2021
Таиланд откроют для туристов
28 сентября 2021

Скончались за день 12 человек с коронавирусом. Лечатся 11,3 тысячи иркутян. В медучреждениях – 2202, на амбулаторном лечении – 8999.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#БРИФ#ibrif БРИФ. Байкальский риск-форум
От грантовых конкурсов до комфортной среды: на БРИФе обсудили взаимодействие бизнеса с территориями присутствия
«Люди – это новая нефть». На БРИФе-2021 обсудили инвестиции в человеческий капитал
БРИФ-2021: «У нас есть три дня, чтобы научиться жить под водой»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании