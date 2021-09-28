За прошедшие сутки 12 человек с коронавирусом скончались в Иркутской области

Дневной прирост больных на 28 сентября составил 375 случаев.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки заболели 375 человек, с начала пандемии – 108,6 тысячи.

Скончались за день 12 человек с коронавирусом. Лечатся 11,3 тысячи иркутян. В медучреждениях – 2202, на амбулаторном лечении – 8999.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.