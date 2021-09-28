Владимир Верхошинский снова признан лучшим руководителем банка в России

Третий год подряд Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» признали Главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского лучшим руководителем банка в России. Кроме него, первые строчки рейтинга заняли главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов, директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Майкл Тач, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов, директор по информационным технологиям Альфа-Банка Сергей Поляков.

Всего команда Альфа-Банка получила 10 призовых мест. Вторые места в профильных рейтингах заняли: заместитель председателя правления Владимир Сенин; директор по стратегическому развитию Александра Тымбай; руководитель департамента по управлению человеческим капиталом Марат Исмагулов и пресс-секретарь, начальник управления информационной политики Андрей Согрин. В пятерку лидеров по своему направлению вошел директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-Банка Михаил Гришин.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно в течение 22 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно на страницах федерального издания газеты «КоммерсантЪ».