Команда Примсоцбанка покорила все дистанции Galaxy Vladivostok Marathon

В эту субботу, 25 сентября команда Примсоцбанка приняла участие в Galaxy Vladivostok Marathon, который прошёл во Владивостоке. Марафон проводится в столице Приморья в пятый раз и стал одной из визитных карточек нашего региона.



Как и во время прошлых забегов, в этом году были предусмотрены различные дистанции: 5, 10, 21 и 42,2 километра. Те, кто участвовал в марафоне или решился преодолеть его половину, пробежали по двум вантовым мостам: Русскому и Золотому. Участники на более коротких дистанциях преодолели только один мост в центре Владивостока.



Самыми первыми вышли на старт марафонцы. Они начали свой путь в восемь утра от кольца на Русском острове, пробежали до Приморского океанариума и вернулись к Русскому мосту, а после проследовали на материковую часть Владивостока. Через полтора часа вышли на старт участники остальных дистанций. Три участника марафона от имени банка «взяли» дистанцию в 21 км., ещё трое преодолели по 10 км, один участник - 5 км и ещё один пробежал все 42,2км.



Организаторы мероприятия отмечают, всего в нынешнем марафоне участвовали любители бега из 42 краёв и областей России, а также представители 13 стран мира: Великобритании, Канады, Нидерландов, Польши, КНР, Тайланда, Швейцарии, Японии, Чехии, Германии, Республики Корея и ЮАР.