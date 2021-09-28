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Топ-менеджеры ПСБ вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России

Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лидеров рейтинга «TOП-1000 российских менеджеров» в категории «Коммерческие банки», составленном Ассоциацией менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ».

Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ, руководитель юридического блока, и Сергей Пегасов, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ вошли в тройку лучших в номинациях «ТОП-50 директоров по правовым вопросам» и «ТОП-50 ИТ-директоров» соответственно.

В номинации «ТОП-50 директоров по корпоративному управлению» четвертое место занял Вадим Воронов, руководитель аппарата председателя ПСБ. Елена Литвинова, директор департамента персонала, вошла в пятерку лучших в номинации «ТОП-100 директоров по персоналу».

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является авторитетным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Основная цель рейтинга — выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов — представителей различных отраслей и направлений деятельности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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