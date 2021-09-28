Россияне рассказали, сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые специалисты

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, специалисты каких отраслей получают самую высокую зарплату, по мнению жителей России.

Самой высокооплачиваемой отраслью, по мнению опрошенных жителей России, стала сфера IT, по оценкам респондентов, средняя зарплата там составляет 237 000 рублей. Работники банков, финансов и инвестиций получают 128 000 рублей в месяц, по мнению участников исследования. Зарплата специалистов отрасли строительства составляет 115 000 рублей, по мнению 30% опрошенных россиян.

Еще 28% респондентов уверены, что самые высокие зарплаты платят в сфере маркетинга, рекламы и СМИ – в среднем 114 000 рублей. Четверть опрошенных (25%) отметили юриспруденцию в качестве отрасли с большими зарплатами специалистов – 100 000 рублей. 22% участников исследования указали на сферу продаж с предполагаемой средней зарплатой 113 000 рублей.

Еще 21% респондентов уверены, что высокие зарплаты можно получать в медицине – в среднем 80 000 рублей, по мнению опрошенных. Также 17% участников исследования выделили отрасль производства и промышленности, где предполагаемая зарплата составляет около 90 000 рублей. 14% респондентов думают, что в отрасли транспорта и логистики можно получать 106 000 рублей в месяц.

Еще 8% опрошенных жителей России проголосовали за ретейл со средней предполагаемой зарплатой 64 000 рублей, 4% – за сферу образования (в среднем 73 000 рублей в месяц), а 2% – за отрасль охраны (86 000 рублей в месяц).