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Экс-главу ФСБ Иркутской области назначили главой красноярского ведомства

Генерал-майор Андрей Патраков, ранее возглавлявший иркутское управление ФСБ, назначен главой ведомства в Красноярском крае, – указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Коммерсантъ».

«Андрей Патраков служит в органах госбезопасности с 1994 года, ранее проходил службу на оперативных и руководящих должностях», – говорится в сообщении.

Предыдущий руководитель красноярского УФСБ Андрей Виговский освобожден от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Напомним, иркутское управление ведомства возглавил полковник Константин Ушаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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