Вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Иркутске

За прошедшие сутки в городе заболели 134 человека.

В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Ангарск. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 27 сентября.

Из 377 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 134 (всего 37 434),

в Иркутском районе – 26 (всего 7 458),

в Ангарске – 24 (всего 9 858),

в Братске – 24 (всего 6 322),

в Тулуне – 19 (всего 1 434).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 37 434,

Ангарск – 9 858,

Иркутский район – 7 458,

Усть-Илимск – 6 467,

Братск – 6 322.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.