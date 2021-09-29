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Вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Иркутске

За прошедшие сутки в городе заболели 134 человека.

В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Ангарск. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 27 сентября.

Из 377 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 134 (всего 37 434),
  • в Иркутском районе – 26 (всего 7 458),
  • в Ангарске – 24 (всего 9 858),
  • в Братске – 24 (всего 6 322),
  • в Тулуне – 19 (всего 1 434).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 37 434,
  • Ангарск – 9 858,
  • Иркутский район – 7 458, 
  • Усть-Илимск – 6 467,
  • Братск – 6 322.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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