Вспышка заболеваемости коронавирусом зафиксирована в Иркутске

За прошедшие сутки в городе заболели 134 человека.
В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Иркутский район и Ангарск. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 27 сентября.
Из 377 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 134 (всего 37 434),
- в Иркутском районе – 26 (всего 7 458),
- в Ангарске – 24 (всего 9 858),
- в Братске – 24 (всего 6 322),
- в Тулуне – 19 (всего 1 434).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 37 434,
- Ангарск – 9 858,
- Иркутский район – 7 458,
- Усть-Илимск – 6 467,
- Братск – 6 322.
Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.