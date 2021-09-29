Чаще всего на удаленке оставляют программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам

Такие сотрудники есть в каждой четвертой компании, в декабре прошлого года удаленку практиковало вдвое большее число работодателей. В опросах сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

24% менеджеров по персоналу сообщили, что в их компаниях есть персонал, работающий дистанционно из-за пандемии коронавируса. В декабре 2020 года подобная практика действовала в каждой второй компании (51%). В мае прошлого года – в 59% организаций.

Чаще всего на удаленку переводят IT-специалистов (24% компаний, где действует дистанционный режим работы из-за пандемии), бухгалтеров (21%) и специалистов по продажам (18%). Весь офисный персонал перевели на дистанционную занятость 11% работодателей. Кадровую службу – 10%. В 8% компаний на удаленке работают снабженцы. По 7% работодателей перевели в хоум-офис инженеров и логистов.