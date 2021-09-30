Число заболевших в Иркутской области растет

Прирост на 30 сентября составил 381 случай.

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки заболел 381 человек, с начала пандемии – 109,4 тысячи.

Скончались за день 14 человек с коронавирусом. Лечатся 11,3 тысячи иркутян. В медучреждениях – 2344.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.