133 человека заболели коронавирусом в Иркутске за прошедшие сутки

Общее число больных в Приангарье с начала пандемии достигло 109,4 тысячи человек.

В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Ангарск и Иркутский район. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 30 сентября.

Из 381 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 133 (всего 37 567),

в Ангарске – 32 (всего 9 890),

в Иркутском районе – 30 (всего 7 488),

в Тайшетском районе – 23 (всего 2 555),

в Братске – 13 (всего 6 335).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 37 567,

Ангарск – 9 890,

Иркутский район – 7 488,

Усть-Илимск – 6 472,

Братск – 6 335.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.