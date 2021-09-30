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133 человека заболели коронавирусом в Иркутске за прошедшие сутки

Общее число больных в Приангарье с начала пандемии достигло 109,4 тысячи человек.

В лидерах по приросту больных в Иркутской области – Иркутск, Ангарск и Иркутский район. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса в регионе на 30 сентября.

Из 381 нового случая за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 133 (всего 37 567),
  • в Ангарске – 32 (всего 9 890),
  • в Иркутском районе – 30 (всего 7 488),
  • в Тайшетском районе – 23 (всего 2 555),
  • в Братске – 13 (всего 6 335).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 37 567,
  • Ангарск – 9 890,
  • Иркутский район – 7 488, 
  • Усть-Илимск – 6 472,
  • Братск – 6 335.

Напомним, что ранее семь школ Иркутской области ушли на карантин из-за вспышки ОРВИ и коронавируса – число заболеваний среди подростков растет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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