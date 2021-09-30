35% сибиряков хотят, чтобы их дети служили в армии

Почти половина опрошенных жителей Сибири положительно относятся к армии.

При этом считают, что она должна быть профессиональной или гибридной (частично контрактной, частично призывной). 35% сибиряков хотели бы, чтобы их дети служили в армии, потому что это долг и почетная обязанность. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие».

47% сибиряков заявили о положительном отношении к армии, поскольку она защищает нашу страну от внешних врагов. У 35% опрошенных нет определенного отношения к армии или оно нейтральное. Об отрицательном отношении к армии заявили 18% респондентов.

По мнению 45% респондентов-жителей СФО, армия должна быть полностью профессиональной, а служба в ней - добровольной. 32% высказались в пользу гибридной армии - частично контрактной, частично призывной. Лишь 16% за полностью призывную армию с обязательной службой в ней всех военнообязанных.

31% сибиряков считает, что расходы на армию нужно оставлять на нынешнем уровне. 25% высказались за их сокращение и перераспределение в пользу образования и медицины. По мнению 17% расходы на оборону нужно увеличивать, потому что обороноспособность страны превыше всего. 27% затруднились ответить на этот вопрос.

35% опрошенных сибиряков хотели бы, чтобы их дети служили в армии, потому что это долг и почетная обязанность. Такой же процент респондентов ответил, что военная кафедра в вузе – достойная альтернатива срочной службе в армии. 30% против службы своих детей в армии, поскольку это, на их взгляд, слишком опасно.

Мнения россиян о возможности законного откупа от армии, существующего в некоторых странах, разделились.

30% отнеслись к этой идее отрицательно, потому что это породит коррупцию и откупиться смогут только богатые. Еще 18% не поддерживают откуп, потому что в армии должны служить все. При этом 18% считают легальный откуп от армии вполне возможным, поскольку все равно существует нелегальный. Еще 15% поддерживают эту идею, так считают, что в армии должны служить только профессионалы. 18% отнеслись к идее откупа от армии нейтрально.