Примсоцбанк приглашает участников ВЭД на вебинар «Международные расчёты с Китаем»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает участников ВЭД на онлайн-семинар «Международные расчёты с Китаем: особенности, санкционная политика иностранных банков».

Мероприятие пройдёт 05 октября в 15:00 по времени Владивостока на платформе Webinar. В качестве спикера выступит Михайлюкова Елена Алексеевна, начальник Управления международных и межбанковских операций, эксперт в области валютного контроля с 2007 года.



Специалист банка осветит следующие вопросы:



1.Особенности оформления платежей в КНР.

2.В каких случаях российские компании могут нарушить санкционные требования.



Продолжительность мероприятия – 1 час. Участие в онлайн-семинаре бесплатное. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке. Вопросы по участию можно задать по телефону: 8-800-350-42-02.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 66 офисов в 40 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.



*Webinar - система для проведения веб-конференций, вебинаров, презентаций.