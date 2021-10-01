Новый мост через реку Ию открыли в Тулунском районе

В Тулунском районе Иркутской области открыли мост через реку Ию, строительство которого началось в 2019 году. Новый мост соединит Тулун и поселок Октябрьский-2. Длина моста около 200 метров. На переправе будет организовано реверсивное движение автотранспорта. Старый деревянный мост был разрушен паводком еще в 2010 году.

По словам мэра Тулунского района Михаила Гильдебранта, в поселке Октябрьский-2 проживают около двухсот человек. Больше 10 лет людям приходилось пользоваться паромной и ледовой переправами. Это создавало определенные трудности.

Строительство моста обошлось в 260 млн рублей, которые были выделены из бюджета региона и Тулунского района.