ПСБ подписал соглашение о сотрудничестве с Северодвинском и открыл в нем первый офис

Константин Басманов, заместитель председателя ПСБ, и Игорь Скубенко, глава муниципального образования «Северодвинск», подписали соглашение о стратегическом партнёрстве и развитии долгосрочного сотрудничества между банком и городом.



Соглашение предусматривает совместную реализацию крупнейших социально-значимых проектов для города, поддержку малого и среднего предпринимательства, финансово-экономический консалтинг, развитие финансовой инфраструктуры.



«Северодвинск является ведущим промышленным центром Архангельской области и северо-запада России. Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества как с муниципальными властями города в реализации инвестиционных проектов, так и с ведущими предприятиями города. Реализация соглашения ускорит внедрение новых современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Северодвинска, а также повысит доступность ипотеки, зарплатных сервисов и других банковских услуг для работников как бюджетной сферы, так и сферы ОПК», – отметил Константин Басманов.



После рабочей встречи Константин Басманов и Игорь Скубенко открыли новый офис банка в деловом центре города на ул. Советская, 50/12. В церемонии также приняли участие заместитель председателя ПСБ Олег Минаев, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц, вице-президент-директор департамента сети ПСБ Дмитрий Макеев, а также руководители предприятий Северодвинска.



«Появление в Северодвинске дополнительных сервисов банковской сферы позволит горожанам и предприятиям малого и среднего бизнеса решать свои финансовые вопросы. В городе идёт активное строительство, приобретение жилья – актуальный вопрос для северодвинцев, поэтому уверен, что новый, современный формат офиса, удобное территориальное расположение и широкую линейку банковских предложений горожане оценят по достоинству, ведь комфортные условия и индивидуальный подход – важные составляющие банковского сервиса», – подчеркнул Игорь Скубенко.