ИРНИТУ поборется за грант программы «Приоритет 2030»

Защиту программы по треку «Территориальное и отраслевое лидерство» представил ректор вуза, рассказали SIA.RU в администрации области.

В состав команды Иркутского политеха вошли лидеры двух стратегических проектов – научный руководитель Сибирской школы геонаук Александр Паршин и заместитель директора научно-исследовательского и проектного института «Авиамашиностроительные технологии» Александр Малащенко.

Ранее Совет по поддержке программ развития университетов в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» на специальную часть гранта рекомендовал 54 вуза.

Вузы, успешно защитившие работы, смогут получить на реализацию заявленных проектов до 1 млрд рублей.

Представленная программа ИРНИТУ основана на развитии двух стратегических проектов. Первый проект i.GeoDesign направлен на изменение принципов формирования горно-геологической отрасли за счёт разработок университета в области умной цифровой геологии, применения беспилотников в геологоразведке, новой роли университета в формировании юниорного бизнеса.