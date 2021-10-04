Международная неделя инвесторов начинается 4 октября

В этом году основные темы глобальной информационной кампании: распознавание мошеннических схем, устойчивое финансирование, цифровые активы и онлайн-инвестирование, рассказали SIA.RU в пресс-службе Банка России.

Участниками Международной недели инвесторов (World Investor Week, WIW) станут порядка 100 стран и более 10 международных организаций. В нашей стране координатором мероприятий в рамках WIW традиционно выступит Банк России.

С 4 октября начнется серия вебинаров «Грамотный инвестор» для студентов и взрослых, впервые обратившихся к этой теме. Вебинары помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними – от выбора посредника до налогов на инвестиции.

Ознакомиться с расписанием вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Там также доступна запись на уроки для школьников (как индивидуальная, так и для подключения классов) и занятия для старшего поколения.