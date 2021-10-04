Цены на лекарства за год выросли на 11,4%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в августе 2021 года цены на лекарственные препараты сократились по сравнению с прошлым месяцем 2021 года на 0,1%. За год цены выросли на 11,4%.

«Цены на лекарства относительно стабильны против прошлого месяца. При этом динамика разных категорий товаров существенно отличается: цены на лекарства от простуды и гриппы выросли более чем на 10%, но небольшое снижение цен на антисептические и противовирусные средства и несколько других категорий уравновешивает этот рост», – прокомментировала результаты исследования директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

Показатель января 2019 года принят за 100% – исходную точку для расчета индекса. В августе 2021 года индекс «Цена здоровья» составил 135,1%.