Банк «Открытие» вернет двум тысячам компаний МСБ комиссию за операции в Системе быстрых платежей

Около 2000 компаний малого и среднего бизнеса получат компенсацию за прием платежей через Систему быстрых платежей в рамках государственной программы оказания дополнительной поддержки бизнесу. До 6 октября будут компенсированы комиссии за платежи, совершенные в июле и августе 2021 года. Всего, по данным Минэкономразвития, компенсацию получат более 10 тысяч компаний, рассказали SIA.RU в банке.

Всего, с учетом банка для малого бизнеса «Точка» – входит в группу банка «Открытие» – субсидию получают порядка 2000 предприятий-клиентов банка «Открытие». В основном это микропредприятия. Их география охватывает практически всю России. Сфера деятельности этих предприятий разнообразна: от бытовой электроники до флористики. Больше всего участников госпрограммы предлагают товары повседневного спроса, оказывают туристические, медицинские услуги, а также предоставляют строительные товары и услуги.

Комиссия за июль-август будет возвращена на счета компаний до 6 октября. С 1 октября банк «Открытие» начал прием заявок на возврат комиссии за сентябрь.

Возврат комиссии осуществляется автоматически, за каждый месяц в период действия программы. Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка. Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к Системе быстрых платежей.

Александр Дынин, вице-президент, директор департамента эквайринга банка «Открытие»:

«Мы видим положительную динамику подключения компаний-клиентов банка к Системе быстрых платежей. Новая госпрограмма поддержки, на наш взгляд, позволит, как минимум, удвоить количество активных клиентов и объемы операций через СБП. Использование СБП для расчетов с покупателями позволяет предприятиям исключить комиссию за проведение расчетов, что само по себе уникально в рамках финансовых услуг. Чем активнее предприятия будут стимулировать своих клиентов на оплату по QR-кодам, тем больше выгоды получат для своего бизнеса».

Летом 2021 года в ходе ПМЭФ-2021 президент России Владимир Путин предложил на период до конца года возместить в полном объеме уплаченную малым бизнесом комиссию за использование СБП. Для реализации этой меры Минэкономразвития было отобрано 53 российских банка. Из федерального бюджета на компенсации выделено 500 млн рублей.