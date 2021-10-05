Иркутская область получила 122 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса

Денежные средства выделили из резервного фонда правительства России, сообщили SIA.RU в администрации области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в регионы для бесплатных препаратов от COVID-19 направили более 5,1 млрд рублей.

Как сообщили в региональном минздраве, средств хватит, чтобы обеспечить амбулаторных пациентов лекарствами на период подъема заболеваемости. Препараты будут направлены во все медучреждения региона для выдачи амбулаторным больным.

Напомним, в Иркутской области началась четвертая волна пандемии. Накануне глава региона Игорь Кобзев рассказал, как Приангарье подготовилось к этому этапу эпидемии.