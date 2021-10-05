Как выглядят среднестатистические мошенники в автостраховании и их жертвы

Специалисты службы безопасности «АльфаСтрахование» проанализировали данные о преступлениях в сфере автострахования и составили «портреты» среднестатистических мошенников в автостраховании и их жертв, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Так, в большинство случаев на подобные аферы идут мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием. Часто это бывшие сотрудники страховых компаний или независимых технических экспертиз, а иногда и бывшие сотрудники компетентных органов. Они весьма обаятельны и обладают хорошо поставленной речью. Умеют убеждать и пользоваться стрессовым состоянием человека, попавшего в сложную ситуацию. Мотивируют жертву тем, что быстро решат любую проблему.

Как правило, мошенники появляются на месте ДТП в течение первых 30 минут либо поджидают у дверей страховой компании и предлагают выкупить право требования пострадавшего в страховую компанию. Их цель – склонить доверчивого автомобилиста подписать договор цессии с заниженной страховой суммой. При этом в страховую компанию такие «помощники» заявляют 100% ущерб, зарабатывая таким образом на разнице выплаченных автомобилисту компенсаций и возмещений, полученных от страховой компании. В среднем их вознаграждение составляет порядка 40%. При такой схеме автомобилист теряет почти половину суммы страховой выплаты, которую он мог бы самостоятельно получить на ремонт своего автомобиля, заявив о ДТП напрямую в страховую компанию.

При подписании договора цессии «перекупщики» часто предлагают или «подкладывают» клиенту на подпись доверенность от физического лица на право открытия/закрытия расчетных счетов и даже получения банковских карт с пин-кодами. И это прямой путь к потере всех сбережений.

Стоит отметить, что из-за участившихся мошеннических схем клиенты, которые обращаются в страховую компанию с договором цессии, всегда привлекают к себе более пристальное внимание.

Также аналитики «АльфаСтрахование» выявили людей, которые чаще всего становятся пострадавшими от действий мошенников. Это, как правило, мужчины в возрасте 40-65 лет либо женщины от 18 до 40 лет, впервые попавшие в ДТП. Чаще всего они проживают в регионах и имеют среднее специальное образование. В большинстве случаев «жертвы» работают в компаниях, где сложно отпроситься с работы по личным причинам или имеют разъездной характер работы, не пользуются либо не доверяют гаджетам.

«Чтобы не потерять свои деньги, время и репутацию, клиенту всего-навсего надо оформить ДТП с помощью официального мобильного приложения страховой компании, обратиться в ее офис или на точку удаленного урегулирования убытков. На сегодняшний день самый простой и быстрый способ – сообщить о наступлении страхового случая дистанционно. Специалисты компании готовы прийти на помощь нашим клиентам в любое время суток и оперативно решить возникшую проблему», – говорит Денис Денисов, руководитель управления экономической безопасности Южного регионального центра компании «АльфаСтрахование».

С начала года сотрудники службы безопасности южного регионального центра «АльфаСтрахование» провели проверки по 1 490 случаям с признаками мошенничества. Из них выявлено 979 случаев мошенничества на сумму более 132,5 млн руб. В 2021 г. возбуждены уголовные дела по 48 эпизодам преступной деятельности в составе организованных преступных групп по материалам, ранее направленным компанией в правоохранительные органы. Всего этим делам проходят 72 фигуранта, из них 36 человек осуждены на срок от 2 до 7 лет.