«Открытие Капитал» профинансировал сделку «Industry Partners Corporation» Александра Раппопорта по покупке складского комплекса

«Открытие Капитал» (100% дочерняя структура банка «Открытие») предоставил финансирование для приобретения объектов недвижимости складского комплекса ООО «Тиера» за 4,6 млрд рублей.

Мульти-температурный складской комплекс класса «А» общей площадью около 82 000 кв м расположен на участке 15,5 га в поселении Мытищи Московской области на территории ТПЗ «Алтуфьево» в непосредственной близости от МКАД. Объект включает в себя помещения «сухих» складов, площади низкотемпературных складов, объекты общехозяйственного назначения и офисные помещения. Выкупленный складской комплекс будет предложен для сдачи в аренду крупным федеральным ритейл сетям и e-commerce игрокам.

«У банка „Открытие“ и „Industry Partners Corporation“ уже много лет крепкие партнерские отношения и успешный опыт реализации проектов по финансированию. Мы высоко ценим наше сотрудничество и будем его развивать», — комментирует Екатерина Чиркова, старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие».

«Складской сегмент, определенно, представляет интерес для частных инвестиций. В ближайшем будущем мы планируем продолжить приобретения такого качества объектов», — отметил Александр Раппопорт.

«Стратегия „Открытие Капитал“ предполагает активное инвестирование в сектор складской недвижимости, а также развитие инфраструктуры с использованием таких инструментов как закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ). В ближайшем будущем мы планируем предложить полезный финансовый сервис с использованием ЗПИФ широкому кругу инвесторов», — сказал Тимур Хамраев, вице-президент банка «Открытие», генеральный директор ООО «Открытие Капитал».