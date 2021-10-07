Банк «Союз» предлагает новый вклад «Высокий процент» под 7,3% годовых

Банк «Союз» сообщает о запуске нового вклада для своих частных клиентов – вклада «Высокий процент». Вклад можно открыть на 367 дней и 550 дней. Процентные ставки при оформлении в отделении — 6,75% и 7,1%, в системе «Интернет-банк» — 6,95% и 7,3% годовых соответственно. Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. Валюта вклада - рубли РФ.

Для клиентов, которые ранее не обслуживались в банке и/или не имели действующих срочных вкладов в течение 30 дней до даты оформления нового депозита, процентная ставка при открытии вклада в отделениях банка увеличивается на 0,5 процентного пункта. Процентная ставка на 367 дней в этом случае составит 7,25%, на 550 дней – 7,6% годовых. А при условии ежемесячной капитализации процентов эффективная ставка при сроке 550 дней составит 8% годовых.

Проценты по вкладу рассчитываются за период со дня, следующего за днем внесения денежных средств во вклад, по день окончания срока действия вклада включительно. Периодичность выплаты процентов – ежемесячно или в конце срока по выбору клиента: на текущий счет, счет банковской карты или счет вклада до востребования, а также могут капитализироваться.

При досрочном расторжении договора вклада проценты уплачиваются по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на дату расторжения договора вклада. Дополнительные взносы по вкладу возможны в течение 30 дней с даты размещения вклада. Расходные операции по вкладу и перезаключение вклада – не предусмотрены.

Вклад «Высокий процент» можно открыть в «Интернет-банке» и в любом отделении банка c 6 октября 2021 г.

* условия по вкладу актуальны на момент публикации новости