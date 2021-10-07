Держатели карт S7 Priority от Примсоцбанка могут получить 10 000 дополнительных миль

Примсоцбанк запускает акцию для держателей карт c программой S7 Priority – «Стань ближе к полёту». В период с 1 октября 2021 года по 28 февраля 2022 за безналичные операции, оплату товаров и услуг клиентам банка будут начисляться дополнительные мили. Основное условие – ежемесячный оборот по карте должен составлять не менее 20 000 рублей в месяц.

- Осенне-зимний период – время, когда мы активно тратим деньги, готовимся к праздникам и путешествуем. Этой акцией мы хотим поощрить своих клиентов за то, что каждый день они выбирают Примсоцбанк, всего за период акции они могут набрать 10 000 миль, а это количество равноценно выигрышу билета на самолет, - рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Дополнительные мили будут начисляться следующим образом:



• Октябрь – 1000 миль;

• Ноябрь – 1500 миль;

• Декабрь – 2000 миль;

• Январь – 2500 миль;

• Февраль – 3000 миль.



Если в одном из месяцев клиент не достиг минимального оборота, начисление дополнительных миль прекращается. Для новых клиентов отсчет начинается с месяца открытия карты. Начисление промо-миль от банка производится каждый месяц до 15 числа.



Узнать подробности о дебетовых картах Примсоцбанка, а также о действующих по ним акциям вы можете на нашем сайте или по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.