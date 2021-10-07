Банк "Открытие" подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Иркутска

Договор о сотрудничестве подписали управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев и мэр города Руслан Болотов.

Совместная работа финансовой организации и муниципалитета будет направлена на объединение ресурсов и решение задач социально-экономического развития города. Банк готов принимать участие в проектах, осуществляемых в формате государственно-частного партнерства, обеспечивать выделение финансирования на реализацию инициатив в области медицины, спорта, образования и культуры. Кроме того, в планах банка - оказание содействия в подготовке и проведении общегородских мероприятий.

В свою очередь, администрация Иркутска обязалась создавать правовые и экономические механизмы, способствующие реализации научно-технических, инновационных и инвестиционных программ, направленных на повышение технологического и организационного уровня хозяйствующих субъектов.