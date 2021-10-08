Сергей Простатин рассказал о страховании урожая от ЧС

О том, как сельхозтоваропроизводителю застраховать свой урожай по программе от ЧС и что делать при наступлении страхового случая, рассказал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин в ходе панельной дискуссии «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития». Дискуссия состоялась в рамках 23-й Российской агропромышленной выставки «Золотая Осень», которая проходит 5-8 октября при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхозбанка.

В июле 2021 году были внесены правки в Федеральный закон от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», позволяющие осуществлять страхование на случай чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Теперь сельские товаропроизводители смогут заключать договоры страхования урожая с государственной поддержкой на принципиально новых условиях, страхуя урожай или сельскохозяйственные культуры на случай потери в результате возникновения ЧС.

«Новая программа страхования имеет несколько преимуществ для аграриев. Если обычно государство компенсирует сельхозпроизводителям 50% от премии по договору страхования, то в первые два года действия новой программы страхования размер государственной субсидии составит до 80% от страховой премии. Страховая сумма установлена в размере не менее 35% и не более 50% процентов страховой стоимости. Это изменение позволит заметно снизить цену полиса страхования от ЧС в несколько раз по сравнению с действующей системой, что будет особенно важно для малых фермерских хозяйств», - отметил Сергей Простатин.

В рамках описания процесса урегулирования убытков Сергей Простатин разъяснил порядок действий страхователя при наступлении страхового случая, права и обязанности страховщика и страхователя, сроки и порядок рассмотрения предоставленных страхователем документов.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2020 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» представлено в 48 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн. рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.