Банк «Открытие» предоставил финансирование Группе «Черкизово» на сумму 10,9 млрд руб.

Средства направлены на реализацию инвестиционных проектов в Центрально-Черноземном регионе и Алтайском крае, рассказали SIA.RU в банке.

В частности, средства пойдут на модернизацию и расширение мощностей, что будет способствовать росту объемов производства и совершенствованию качества продукции, предназначенной как для внутреннего, так и для экспортных рынков.

Старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие» Екатерина Чиркова: «Группа «Черкизово» является ключевым игроком отрасли АПК и стратегическим партнером группы «Открытие». Для нас было важно выполнить запрос клиента и реализовать эту сделку в короткие сроки, обеспечив компаниям Группы доступ к кредитным средствам до завершения строительного сезона».

Руководитель управления казначейства, корпоративного финансирования и отчетности Группы «Черкизово» Ирина Кондратова: «В этом году Группа «Черкизово» объявила о новых масштабных инвестициях в развитие производства в регионах присутствия. Мы благодарны банку «Открытие», нашему давнему и надежному партнеру, за оперативно оказанную поддержку, позволившую нам приступить к реализации этих планов».