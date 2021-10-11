Решение ОПЕК+ вывело нефть на новые максимумы

На прошлой неделе, с 4 по 8 октября, рынок нефти испытывал фьючерсных игроков на прочность, резко меняя направление, но по итогам недели «быки» одержали победу, и нефть выросла в цене более чем на 2%, и цена сорта Brent к концу недели поднялась выше $82 за баррель.

На министерской встрече стран-участниц альянса ОПЕК+ 4 октября было принято решение сохранить без изменений текущие параметры сделки (то есть ежемесячное увеличение добычи нефти на 400 тыс. б/с до конца года) и провести новую встречу 4 ноября. Таким образом, сообщения некоторых западных СМИ о том, что якобы ОПЕК+ может изменить параметры сделки в сторону большего увеличения добычи, в том числе, под давлением США, не подтвердились. В середине недели представители администрации президента Джо Байдена и Минэнерго США заявляли о том, что США могут продать нефть из стратегического резерва, чтобы охладить перегретый рынок. Позже в Минэнерго сообщили, что такой вариант не рассматривается, и цены на нефть, которые на фоне сообщений из США скорректировались вниз, снова вернулись на достигнутые максимумы, соответствующие уровням 2018 года.

13 октября будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, данные из которого могут оказать краткосрочное воздействие на нефтяные котировки.

На этой неделе ожидаем динамику цены Brent в коридоре $79-83 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»