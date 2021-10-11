Иркутск входит в топ регионов по спросу на аренду жилья

Спрос на аренду квартир в России за последние два года вырос почти вдвое, выяснила компания СберСтрахование. В Иркутске каждая десятая семья сегодня рассматривает возможность снять жилье для себя или близких.

Опрос, проведённый в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, показал, что 7,7% семей по стране в целом сейчас рассматривают возможность арендовать квартиру для себя или своих близких. Это на 83% больше, чем в 2019 году: тогда вопрос был актуален для 4,2% опрошенных.

В основном жильё хотят снять для того, чтобы жить поближе к работе (так ответили 43% респондентов), вместо отелей во время путешествий (18%), начала самостоятельной жизни без родителей (13%), улучшения жилищных условий (12%) или из-за учёбы в другом городе (8%).

Лидерами по спросу на аренду жилья сейчас являются:

Красноярск (15%),

Владивосток (13%),

Хабаровск (13%),

Томск (11%),

Иркутск (10%),

Новосибирск (10%),

Барнаул, Москва и Кемерово (9%),

Екатеринбург, Краснодар, Новокузнецк, Омск и Тюмень (8%).

В основном россияне ориентируются на однокомнатные квартиры: на них сейчас приходится 74% спроса на аренду. При этом площадь желаемой квартиры в среднем составляет 45 кв. м, а в Москве – 51 кв. м. В то же время средняя стоимость жилья, которую россияне считают приемлемой для себя, составляет 16,3 тыс. рублей в месяц по стране в целом. Жители Иркутска готовы платить за аренду квартиру в среднем 12,5 тыс. рублей в месяц.

При выборе квартиры для подавляющего числа россиян (72%) определяющим фактором является приемлемая цена, для 14% – транспортная доступность. При этом 3,2% респондентов хотели бы снять жильё в хорошем новом доме или после ремонта, а 2,8% хотели бы найти квартиру в безопасном районе со школами и магазинами.