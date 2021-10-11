Большинство компаний Сибири не готовы предоставить сотрудникам компенсационный пакет

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, как часто компании Сибирского федерального округа внедряют корпоративные программы здоровья для своих сотрудников.

По данным исследовательского центра только 7% компаний в Сибирском федеральном округе предоставляют сотрудникам программу добровольного медицинского страхования. Такой же процент работодателей из Сибири оплачивает занятия спортом для сотрудников. Чуть побольше компаний готовы оплачивать питание или компенсировать расходы на него – 11%.

Компенсационный пакет даёт компаниям возможность замотивировать сотрудников и повысить их лояльность с помощью такой системы немонетарных льгот и бонусов, которые предлагаются сотруднику помимо системы вознаграждений.

Сегодня лучшие сотрудники, в особенности в высококонкуретнтных сферах (IT, финансы, электронная коммерция) все чаще стали уходить к конкурентам. Компании-конкуренты могут предлагать более привлекательные условия, в частности соц. пакет со множеством бонусов. Такая мера может быть как превентивной, так и исправить существующее положение дел в компании, чтобы повысить лояльность сотрудников и остановить отток специалистов.

Результаты исследования базы вакансий SuperJob: среди работодателей Сибирского федерального округа, активных на рынке труда, следующие составляющие компенсационного пакета соискателям предлагают.