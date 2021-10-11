Соискатели стали реже обращать внимание на возраст рекрутеров

Для большинства россиян при трудоустройстве не имеет значения пол, возраст и внешность менеджера по подбору персонала. Главными качествами, необходимыми рекрутеру, соискатели назвали коммуникабельность, честность и доброжелательность. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На вопрос, с рекрутером какого пола комфортнее проходить собеседование, 7 из 10 россиян ответили, что не имеют гендерных предпочтений. Возраст менеджера по персоналу не важен 65% опрошенных, внешность – 55%.

Комфортнее проходить собеседование с женщиной-рекрутером почти каждому пятому (19%), с мужчиной – 6%. 19% россиян удобнее общаться со специалистом по подбору примерно своего возраста, каждому десятому – с рекрутером старше себя и лишь 1 из 100 – с тем, кто моложе. На внешность рекрутера обращают внимание практически 3 из 10 соискателей, причем чаще всего оценивается опрятность внешнего вида и выбор одежды.

В топ-3 личных качеств идеального менеджера по подбору персонала, по мнению россиян, входят коммуникабельность (22%), честность (15%) и доброжелательность (13%).

Женщинам комфортнее интервьюироваться у женщины-рекрутера, они же чуть чаще мужчин оценивают внешность менеджера по персоналу. К человеческим качествам и soft skills менеджеров по персоналу соискательницы также относятся внимательнее, для мужчин же несколько важнее эрудированность рекрутера, наличие жизненного и профессионального опыта, знание специфики работы и вакантной должности.