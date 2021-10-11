Авито упрощает доставку товаров из Иркутска и Иркутской области

Подробная информация о 41 отделениях Почты России в Иркутске и 563 отделениях Иркутской области появилась внутри приложения и сайта, рассказали SIA.RU в пресс-службе Авито.

Крупнейший российский онлайн-сервис объявлений Авито сообщает о нововведении в процесс отправки товаров с платформы - теперь у продавцов в Иркутске и Иркутской области появилась новая возможность планировать время похода в отделение Почты России и тем самым избегать очередей. На странице заказа на платформе Авито продавец товара может выбрать подходящее отделение отправки, узнать его режим работы и точный адрес, увидеть график загруженности отделения и выбрать оптимальное время посещения.

Сергей Пустыльник, руководитель «Авито логистики»: «Новая опция рассчитана на частных продавцов, которым теперь удобнее планировать свое время, а также на малый и средний бизнес Иркутска и Иркутской области, в котором нередко один и тот же человек выполняет сразу несколько функций и зачастую работает в жестких временных рамках. Многие компании, продающие свои товары на «Авито,» стараются отправлять их в максимально сжатые сроки. Это выгодно и продавцу, и покупателю. Сроки доставки - важное конкурентное преимущество и забота о клиенте в масштабах огромной страны, где некоторые посылки добираются до адресата за 7-10 дней. Теперь отправителю не нужно тратить время на поиск подробной информации об отделении отправки и его загруженности, она доступна на всех платформах на расстоянии одного клика».

Авито сотрудничает с «Почтой России» с 2019 года, компания пополнила список логистических партнеров Авито, среди которых Boxberry, Достависта и Яндекс Go. ​​Авито Доставка осуществляет отправку товаров в 36 243 отделений Почты России, расположенных в 19 877 населенных пунктов. Сам сервис доставки товаров платформы Авито, Авито Доставка, был запущен в марте 2018 года. Он значительно расширил возможности пользователей для покупки и продажи товаров, и обеспечил безопасность сделок для обеих сторон: после того, как покупатель выбирает и оплачивает на сайте товар, банк-партнер замораживает эту сумму. Деньги переводятся на карту продавцу только после того, как покупатель принимает товар. В случае, если покупатель отказывается от товара, стоимость товара и его доставки возвращается на его карту, без каких-либо комиссий.