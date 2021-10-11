Родители жалуются на организацию горячего питания в школах Иркутской области

В частности, неудовлетворенность вызвало качество консервированной продукции, рассказали SIA.RU в администрации региона.

Комиссия, в которую вошли сотрудники министерства и представители управления образования Ангарского городского округа отметила, что еда приготовлена по технологии, вес блюд соответствует. Консервированная продукция соответствует стандартам, срок годности товара в норме.

Между тем комиссия сделала руководству школы замечания касающиеся соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и структуры организации питания. Так, зону для мытья рук необходимо обеспечить бумажными полотенцами, привести в соответствие ежедневное меню, назначить ответственное лицо за организацию питания школьников.