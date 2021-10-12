Азиатско-Тихоокеанский банк и платежная система CONTACT запустили акцию: переводы без комиссии в страны ближнего зарубежья

11 октября Азиатско-Тихоокеанский банк и платежная система CONTACT запустили совместную акцию.

Теперь можно быстро, надежно и без комиссии перевести деньги из России в страны ближнего зарубежья (Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия) с выплатой наличными в валюте отправки.

Акция действует до 10 ноября 2021 года.

Оформление перевода CONTACT не занимает много времени и проходит без утомительной процедуры ручного заполнения клиентом бланка перевода. Клиенты также могут бесплатно подключить услугу sms-информирования о статусе перевода, указав при оформлении свой номер мобильного телефона.

Система CONTACT в настоящее время является одним из мировых лидеров в сфере денежных переводов. Партнерами CONTACT являются более 1000 финансовых институтов России и мира. Международная сеть CONTACT включает свыше 670 тысяч пунктов обслуживания - банковских отделений, платежных терминалов, офисов банковских платежных агентов и др., в 186 странах.

Вся информация об акции - здесь.