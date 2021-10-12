Россия станет лидером по безналичным платежам

В следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование BCG.

Согласно данным компании, если в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то спустя 10 лет сократила это отставание до 1,5 раза.

«Русское чудо продолжает свое победное шествие! В ближайшие 10 лет, согласно нашим прогнозам, карточные платежи в России будут расти самыми быстрыми темпами», – отметил глава экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макс Хаузер.