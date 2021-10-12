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Авиакомпания «СиЛА» открыла авиасообщение Иркутск – Усть-Илимск – Красноярск

Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» открывает авиасообщение между Красноярском и Томском, а также маршрут Иркутск – Усть-Илимск – Красноярск, рассказали SIA.RU в компании.

Рейсы организованы благодаря субсидированию из федерального бюджета. По распоряжению Росавиации авиаперевозчиком определена авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация». 

  • Полеты из Томска в Красноярск и обратно заведены по пятницам.
  • По маршруту Иркутск – Усть-Илимск – Красноярск в двух направлениях можно улететь также по пятницам.
  • Все рейсы выполняются на самолете L-410 с 11 октября.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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