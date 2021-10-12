Авиакомпания «СиЛА» открыла авиасообщение Иркутск – Усть-Илимск – Красноярск

Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» открывает авиасообщение между Красноярском и Томском, а также маршрут Иркутск – Усть-Илимск – Красноярск, рассказали SIA.RU в компании.
Рейсы организованы благодаря субсидированию из федерального бюджета. По распоряжению Росавиации авиаперевозчиком определена авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация».
- Полеты из Томска в Красноярск и обратно заведены по пятницам.
- По маршруту Иркутск – Усть-Илимск – Красноярск в двух направлениях можно улететь также по пятницам.
- Все рейсы выполняются на самолете L-410 с 11 октября.