Россияне рассказали, что такое счастье

Исследовательский холдинг Ромир узнал мнение россиян о том, что для них является счастьем. Наиболее популярными вариантами ответа стали здоровье (49%) и достаток (21%).

Согласно результатам исследования, почти половина россиян под счастьем понимает здоровье. Причем это определение счастью чаще давали женщины. В понимании женщин «счастье» также - это благополучие в доме, самореализация близких, душевное благополучие, гармония с самим собой. Мужчины же чаще определяют счастье как благополучие, но с точки зрения комфорта и удовольствия.

«Безусловно, в период распространения Covid здоровье стало основным определением счастья, и такое определение чаще давали люди старшего поколения. Фокус внимания женщин сконцентрирован на гармонию в доме и в душе, а мужчин – на самореализацию, комфорт и удовольствие.

В разрезе поколений обнаружили много интересного. Представители поколения Z не только отметили жизнь, свободу, удовольствие от работы чаще других поколений, но что примечательно, для них важнее, чем в других возрастных группах – наличие близких рядом, семьи, живых родных и сама жизнь», – комментирует результаты исследования Ксения Пайзанская, директор Romir Consumer Scan Panel.