Прием заявок на «Народные инициативы» стартовал в Иркутске

Предложения горожан по благоустройству земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо собственность на которые не разграничена, принимают до 24 октября, рассказали SIA.RU в мэрии.

Заявки принимают в произвольной форме, при этом необходимо указать название проекта и адрес его реализации, составить аннотацию, обозначить цель, ожидаемый результат, примерную стоимость, а также ФИО заявителя, адрес, электронную почту, контактный телефон.

Ленинский округ: ул. Маршала Говорова, 3, кабинеты № 12 и №13. Телефон: 52-02-22, электронная почта: krasnopeeva_a@admirk.ru.

Свердловский округ: ул. Терешковой, 24, кабинеты № 406 и № 408. Телефоны: 52-03-69, 52-04-78, электронная почта: suvorova_o@admirk.ru.

Правобережный округ: ул. Марата, 14, кабинеты № 613 и № 614. Телефоны: 52-04-11, 52-03-92, электронная почта: prav_okr@admirk.ru.

Октябрьский округ: ул. Декабрьских Событий, 27, кабинеты № 21 и № 22. Телефон: 52-02-47, электронная почта: pulina_a@admirk.ru.

Все заявки рассмотрят до конца октября, после чего составят перечень проектов для голосования среди горожан. Планируется, что рейтинговое голосование проведут в Иркутске до конца ноября текущего года. Проекты-победители будут реализованы в 2022 году.