Спортивные площадки ГТО появились в Усольском и Качугском районах

В этом году ранее введены в эксплуатацию малые спортивные площадки в Нижнеилимском, Боханском, Казачинско-Ленском, Усть-Удинском районах. Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Кроме того, сдан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Усть-Куте. В высокой степени готовности спортплощадки в Чунском и Жигаловском районах, продолжаются работы и в других муниципальных образованиях.

Напомним, каждая малая спортивная площадка включает в себя разные уличные тренажеры, шведскую стенку, мишени, различные горизонтальные гимнастические скамьи, разноуровневые стационарные перекладины, разнохватовый турник и другое оборудование. Для покрытия используется специальная резиновая плитка. Площадка рассчитана для проведения занятий спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.