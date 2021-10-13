Тувинская горнорудная компания открыла дополнительную точку погрузки угля

Теперь перевозки будут осуществлять с центрального склада на территории ООО «ТГРК» для физических лиц в поселке Каа-Хем, рассказали SIA.RU пресс-службе компании «Востсибуголь».

С этой целью компания в короткие сроки приобрела фронтальный погрузчик с малым объемом ковша. Организация дополнительного погрузочного пункта позволит разделить потоки погрузки угля для физических и юридических лиц, обеспечив оперативную, бесперебойную и безопасную отгрузку топлива всем потребителям.

Напомним, с 1 октября покупатели на частном автотранспорте могут получить топливо с 08:00 до 19:00 часов с понедельника по субботу. Обеденный перерыв – 12:00 до 13:00 часов. Отгрузка производится по адресу - п.г.т Каа-Хем, ул. Угольная. Здесь же принимается оплата наличным и безналичным способом.