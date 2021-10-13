Стало известно, кому в Иркутске готовы платить от 180 тыс. рублей

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал (исследование есть у SIA.RU) 76 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения октября. В числе наиболее привлекательных вакансий по уровню дохода в Иркутске – разработчик, главный инженер, начальник отдела продаж и директор магазина.

В Иркутске больше всего готовы платить ведущему разработчику «1С». Обещают оклад от 180 тыс. рублей. Сотруднику предстоит разрабатывать о сопровождать продукты компании. Работодатель предлагает оформление по трудовому кодексу и фиксированное вознаграждение.

На втором месте – вакансия главного инженера на производство с зарплатой от 100 тыс. рублей. Ищут сотрудника с опытом работы от одного года и высшим образованием. Нанимающая компания предлагает полный соц. пакет и достойный уровень оплаты труда.

В тройку лидеров попала вакансия начальника отдела продаж с зарплатой от 100 тыс. рублей. От специалиста ждут опыт работы от одного года. Компания предлагает компенсацию транспортных расходов и интересные задачи.

В рейтинг также попала вакансия директора магазина в крупную федеральную сеть с зарплатой от 94 тыс. рублей. Работодатель предлагает программу медицинского страхования, корпоративные скидки на продукцию компании, а также возможность карьерного роста.

Замыкает пятерку вакансия главного инженера проекта с опытом работы от трех лет и зарплатой от 80 тыс. рублей. Компания предлагает трудиться в уютном офисе в центре города.

В октябре в топ высокооплачиваемых вошли вакансии в сфере медицины, строительства и информационных технологий. В число самых дорогих вакансий вошел руководитель отдела строительства в Барнауле с зарплатой от 200 тыс. рублей. Исполнительный директор в медицинскую компанию Хабаровска и ортодонт в Астрахани также могут получать от 200 тыс. рублей в месяц. Ведущий тестировщик в ижевской компании – от 180 тысяч, но в данном случае вакансия удаленная и сотрудник может работать из любой точки России.