Банк Уралсиб рассказал о построении единой цифровой среды для клиентов

Представители Банка Уралсиб выступили на мероприятии «ИТ-практики банковской отрасли», организованном Global CIO – профессиональным сообществом лидеров цифровой трансформации. В экспертной встрече приняли участие ИТ-директора и руководители подразделений крупнейших российских банков, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Участники мероприятия обсудили актуальные направления развития банковской автоматизации, поделились опытом в работе с инновациями в своей сфере. От Банка Уралсиб свои кейсы представили руководитель Департамента цифрового банкинга Сергей Гаврилин и директор по инновациям Дмитрий Гришин.

Сергей Гаврилин рассказал о построении единой цифровой среды для пользователей. В декабре 2019 года в Банке Уралсиб был успешно завершен проект смены платформы ДБО юридических лиц. К настоящему времени в единую среду для пользователя входит маркетплейс, Интернет-Банк и Мобильный банк на базе единого кроссплатформенного фреймворка.

Акцент был сделан на создании экосистемы интерфейсов. «Философия в создании экосистемы предполагает стирание границ между разными устройствами, приложениями, продуктами, разными операционными системами и формирование единого информационного пространства для клиента», – сообщил эксперт.

Основной принцип банка – избавить пользователя от лишних сложностей, подчеркнул Сергей Гаврилин. Лучший клиентский опыт пользователь получает тогда, когда он остается в контексте одного интерфейса.

Выступление Дмитрия Гришина было посвящено практике работы с инновациями. «Инновации – это коммерциализация изменений, – отметил Дмитрий Гришин. – Каждое событие на рынке, будь то изменения в регулировании или появление новой технологии, это новая возможность или новая угроза». По его словам, задача дирекции по инновационному развитию – анализ этих событий и поиск решений, которые позволят использовать возможности или минимизировать угрозы. Если готовых решений не существует, значит, их необходимо разработать своими силами.

Уралсиб в настоящее время активно ищет стартапы, которые могут стать партнерами в достижении таких задач, как привлечение новых клиентов, рост LTV, транзакционные сервисы, снижение OPEX. За 8 месяцев 2021 года было отсмотрено 500 проектов, 16 проектов утверждено к пилотированию. В банке разработали свой способ быстро адаптировать стартап-решения к реальным задачам. Если посчитать общую отдачу на инвестиции в пилотирование проектов, то она составит 156%, подчеркнул Дмитрий Гришин.