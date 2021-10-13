Лицом к реке. О «Банях Курбатова и Русанова» и единой набережной в Иркутске

Не первый век в Иркутске поднимается вопрос благоустройства набережных: дело это крайне затратное, и, как любое начинание, становится предметом для обсуждения местными жителями. Однако превращение рек из транспортных артерий в рекреационные зоны – мировой тренд, и Иркутск тоже идет по этому пути, благоустраивая набережную Ангары. Новой точкой притяжения горожан и гостей города скоро станет участок Цесовской набережной – там, где сейчас воссоздаются знаменитые бани Курбатова и Русанова. О прошлом Курбатовских бань и их владельцах, о том, как идет реконструкция, о планах по благоустройству береговой линии – читайте в нашем материале.

Непростой объект с вековой историей

В 2021 году исполнилось 160 лет со дня рождения иркутских купцов – Николая Курбатова и Григория Русанова. Они оба родились в Иркутске в 1861 году, и на рубеже XIX-XX веков преобразили городской облик.

Один из самых известных проектов предпринимателей – общественные бани, которые были открыты в 1892 году и располагались между Савинским (ныне улица Николая Гаврилова) и Беляевским (Бурлова) переулками. Согласно историческим документам, будущие владельцы заплатили за участок большие деньги – 369 тысяч рублей.

Курбатов и Русанов не пожалели средств и на оснащение банного комплекса. Проект был непростой: кроме каменной бани с водозабором, водокачки и котельной, в нем имелась канализация, использовались передовые методы очистки сточных вод и уникальная система вентиляции. Кроме того, Курбатовские бани были полностью электрифицированы, а в оформлении их интерьера использовался хайтинский фарфор. Заведение было очень популярно у горожан: билеты на его посещение раскупались на неделю вперед, рассказал руководитель проекта «Прогулки по старому Иркутску».

После революции 1917 года Курбатовские бани были национализированы и стали называться «коммунальной баней №3». В 50-е годы к основному зданию были пристроены прачечные, которыми пользовался весь город. Территория развилась настолько, что практически дала название ближайшей остановке транспорта – «Бытовая».

В начале 1980-х годов прачечную решили перенести в новое место, оборудование вывезли. Старинное здание получило статус памятника архитектуры, однако реставрационные работы были не под силу его владельцам. За последующие тридцать лет вопрос о сносе строений, находящихся в аварийном состоянии, поднимался не раз, и в 2011 году большая часть комплекса была разрушена.

Памятник дождался инвестора

В 2016 году Агентство развития памятников Иркутск (АРПИ) объявило аукцион по продаже объекта культурного наследия. Новым владельцем памятника, не побоявшимся взять на себя реализацию резонансного и дорогостоящего проекта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, стало ООО Прибайкалье, входящее в состав En+ Group. Был разработан план реконструкции Курбатовских бань. Так началась новая глава в истории знакового для иркутян места. По предварительным оценкам стоимость работ составит рекордные для проектов такого масштаба 1,3 млрд рублей.

Работы на самой обсуждаемой иркутской стройплощадке кипят. Комплекс возводят заново, его исторический облик сохранится, фасады в морском стиле – именно они являются предметом охраны культурного наследия – будут воссозданы, степень готовности фасадов, стен и несущих конструкций Курбатовских бань на текущий момент составляет 80%.

– Вновь возводимое строение полностью повторит внешние габариты прежнего, оформление фасадов будет воссоздано на основе архивных документов, причем утраченные архитектурные элементы будут восстанавливаться по существующим аналогам, – рассказала Евгения Пуляевская – Все работы проводятся на основании данных «Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области». Внутренние интерьеры будут выполнены в стиле конца XIX-го века. Для компании очень важно, что благодаря этому проекту мы сможем поддержать мировой градостроительный тренд. Реки – не только в нашей стране – исторически являются транспортными артериями, но сейчас их функционал меняется, набережные становятся рекреационными зонами. И мы рады, что наш проект «разворачивает» Иркутск к реке Ангаре. Фасады Курбатовских бань, центральное крыльцо дома приемов «смотрят» на воду, и это здорово, потому что Ангара фантастически красива.

Будет воссоздан не только внешний вид объекта, – сохранится и его назначение. Банный комплекс будет доступен для всех желающих, в его состав войдут русская, финская, турецкая бани и бассейн длиной 25 метров. Запланирован и исторический реверанс – открытие пирожковой. В здании, кроме этого, разместятся конференц-залы, пятизвездочный бутик-отель для приема гостей города и ресторан с видом на Ангару. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года. Проект позволит создать около 300 новых рабочих мест, а дополнительные налоговые отчисления в бюджет Иркутска, по предварительным оценкам, превысят 100 млн руб. в год.

Цесовская набережная преобразится

Реконструкцией бань инвестор решил не ограничиваться: проект также предусматривает благоустройство прилегающей к Курбатовским баням территории с возможностью создания привлекательной среды исторической части города.

Благоустраивать набережную, протяжённость которой составляет 1,6 километра, начнут после того, как будет сделано берегоукрепление участка. Депутаты Думы одобрили это решение, по заданию администрации города ведется подготовка проектно-сметной документации, а получить финансирование планируется из федерального бюджета. В результате Цесовская набережная должна соединить Нижнюю Набережную и бульвар Гагарина в единую прогулочную линию.

Реконструкция бань Курбатова и Русанова – не единственный инфраструктурный проект, который компания En+ Group реализует в Иркутской области. Социальная политика компании, заложенная ее основателем ББ, предполагает развитие городов присутствия, создание современных и комфортных условий для жизни горожан.

– Тема благоустройства набережных в Иркутске не нова – этот вопрос общественные деятели поднимали и сто, и двести лет назад, – рассказала Евгения Пуляевская. – И всегда это были очень амбициозные проекты, для реализации которых нужна консолидация усилий властей и инвесторов, одобрение общественности. Мы поддерживаем идею молодых архитекторов о создании единой набережной Иркутска, и если нам удастся реализовать намеченные планы, то в ближайшие годы Цесовская набережная преобразится, сомкнет Нижнюю Набережную и бульвар Гагарина, а у нынешних и будущих поколений иркутян появится еще одно любимое место для продолжительных прогулок и отдыха.