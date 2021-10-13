Ежемесячный платеж по ипотеке вырос за год на 14%

Средний размер кредита увеличился на 16%, сообщают «Известия».

При этом люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно. Изменения связаны с подорожанием квартир и ростом ипотечных ставок, говорят эксперты. В банках ожидают дальнейшего роста среднего размера жилищных кредитов и снижения доли досрочных погашений.

Средний ежемесячный платеж по ипотеке в России за год вырос на 14%, до 18,8 тыс. рублей, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Средняя сумма кредитов достигла 2,9 млн рублей, увеличившись на 16%. Срок ипотеки увеличился на 10%, преодолев 20-летний рубеж, рассказала специалист. В 2020-м жилищный кредит брали в среднем на 18 лет.

В ВТБ средний размер ипотеки сегодня составляет около 3,5 млн рублей, за год он вырос на 20%. А средний срок кредита увеличился на 8%, до 17 лет, рассказали в банке. В МКБ средняя сумма ипотеки с 2019 года выросла на 30%.

В МТС Банке объем ипотечного кредита за восемь месяцев 2021 года вырос на 35% в сравнении с тем же периодом 2019-го и на 10% – по отношению к 2020-му. А в банке УБРиР показатель за год вырос на 7% и на 19% относительно 2019-го, составив около 2,4 млн рублей. В ПСБ в этом году отмечают увеличение среднего чека по новым ипотечным выдачам на 11%.

Тенденция во многом связана с подорожанием жилья, притом что минимальный первый взнос как был, так и остался на уровне 15–20%, сказали в пресс-службе Райффайзенбанка. За год рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил от 20% до 40% в ЦФО и до 30% в регионах, уточнил заместитель генерального директора «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов.

– Доходы большей части заемщиков за этот период не показали такой динамики роста, а значит, долговая нагрузка стала более ощутимой, ограничив наличие свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов. Люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно, – сказала Татьяна Решетникова.