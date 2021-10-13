Малый и средний бизнес Иркутска требует новые меры поддержки

В этом году на поддержку направили 7 млн рублей, рассказали SIA.RU в мэрии.

– Программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, действующие в Иркутске, предполагают субсидии, образовательные мероприятия, консультации и другие виды помощи бизнесу. Однако сейчас от нас требуются новые, более действенные решения – в связи с пандемией сократилось количество организаций малого и среднего бизнеса, – отметил мэр Руслан Болотов.

На сегодня 4 млн рублей из городского бюджета уже получили предприниматели, которые занимаются производственной деятельностью, оказывают социально значимые услуги населению города, работают в сфере общественного питания и другие.

Наряду с этим, в мэрии Иркутска ведется работа по реализации проектов на основе муниципально-частного партнерства. С 2020 года действует институт Инвестиционного уполномоченного, разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», сформирован инвестиционный портфель столицы Приангарья. Он включает в себя 18 проектов. В результате их реализации объем частных инвестиций составит порядка 2,5 миллиарда рублей, будут созданы более 300 рабочих мест.

Кроме того, ведется активная работа по урегулированию нестационарной торговли. На сегодня подготовлен проект легализации торговых объектов, размещенных на ранее действовавших правовых основаниях. Кроме того, при участии администрации города разработан проект регионального закона о размещении НТО. Он внесен в Законодательное Собрание Иркутской области, дальнейшая работа над документом будет проходить в рамках законотворческого процесса. В связи с этим Андрей Лабыгин предложил рассмотреть введение моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов на территории Иркутска не только на текущий, но и на следующий год.