ПСБ: По состоянию на утро среды на мировых рынках наблюдается умеренно негативный настрой

Сохраняем актуальным диапазон 71,5-72,5 руб. для пары доллар-рубль и ожидаем, что в ходе сегодняшних торгов американская валюта может вновь уйти выше 72 руб.

Ухудшение внешнего фона сегодня может продолжить оказывать давление на индекс МосБиржи, в результате чего он может продолжить локальную коррекцию и опуститься ниже уровня 4250 пунктов

Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5–7,6% годовых

Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) в сентябре сократил перевозки на 13% к «доковидному» 2019 г. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем операционные результаты Аэрофлота. Ожидаем, что по итогам 3 кв. группа улучшит финансовые показатели, что станет катализатором роста стоимости акций. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 88 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»