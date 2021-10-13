Дом для детей-сирот ввели в эксплуатацию в Иркутске

240 квартир находятся в первой очереди жилого комплекса «Огни города» в Ленинском округе, рассказали SIA.RU в администрации области.

– Чтобы завершить начатое строительство, Правительство Иркутской области и исполнительные органы госвласти приложили немалые усилия. К процессу также были подключены областная прокуратура и городские структуры, – рассказал Игорь Кобзев.

Застройщик ООО «Домострой Профи» неоднократно вносил изменения в проектную документацию, возникали сложности с организацией рабочего процесса, отмечалась нехватка рабочей силы. На этапе завершения строительства также возникли трудности с подключением инженерных сетей.

– Прежде чем с жильцами заключат договоры найма, и они заселятся в новые квартиры, предстоит пройти процесс передачи жилых помещений и регистрации прав собственности Иркутской области на них, – пояснила министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова.