Начальника отдела полиции в Приангарье заподозрили в причастности к новому преступлению

Начальник отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское», которого ранее заподозрили в получении взятки в 200 тысяч рублей, может быть причастен к еще одному преступлению, связанному с мошенничеством, сообщает следственное управление СКР по Приангарью.

По версии следствия, в 2018 году у генерального директора деревоперерабатывающего предприятия в рамках расследования уголовного дела было изъято имущество – автомобильная и самоходная техника, деревообрабатывающие станки и древесина. «Начальник отдела полиции вступил в преступный сговор с участковым уполномоченным полиции и иными должностными лицами, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана с использованием своего служебного положения», – отмечают правоохранители.

Известно, что сотрудники полиции требовали у гендиректора организации за возврат изъятого имущества 3 млн рублей, которые в дальнейшем он отдал злоумышленникам. По информации СКР, в полномочия указанных должностных лиц не входило решение вопросов о возврате изъятого имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Начальник отдела полиции сейчас находится в СИЗО, участковый – под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.